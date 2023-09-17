محافظ المنوفية يتفقد مستشفى شنتنا الحجر بعد تطويرها

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، انتظام سير العمل بمستشفى حميات شنتنا الحجر ببركة السبع، عقب الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة للوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي.

رافقه الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، واللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

جولة محافظ المنوفية بمستشفى حميات شنتنا الحجر

تفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ والصيدلية وغرف سحب العينات والأشعة والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، واستمع إلى شرح تفصيلي من مديرة المستشفى عن الخدمات المقدمة للمريض منذ وصوله لقسم الاستقبال وحتى تماثله للشفاء.

فيما استفسر المحافظ عن مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، ووجه بحصر كافة الاحتياجات اللازمة لتلبيتها، كما وجه المحافظ مديرة المستشفى بضرورة الحفاظ على مستوى النظافة العامة، وتأدية الخدمات الطبية على الوجه الأمثل، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المستشفيات والوحدات الصحية لتذليل كافة العقبات والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأمر المحافظ بتوزيع مواد غذائية ولحوم على العاملين بالمستشفى لتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية.

تطوير الأداء الطبي والخدمي

وخلال تفقده لأقسام المستشفى، أشار محافظ المنوفية، إلى أن مستشفى شنتنا الحجر تعد بمثابة مركزاً طبياً متميزاً ورائداً في تقديم الخدمات الصحية والعمل على تطوير الأداء الطبي والخدمي، مشيداً بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتسهيلات للارتقاء بالقطاع الطبي، كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، إلى أن مستشفى حميات شنتنا الحجر قد شهدت تطويرا شاملا ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المنشآت الطبية، حيث تم إنشاء قسم لمناظير الجهاز الهضمي وتوفير جهاز المنظار العلوي والقولوني، وتجهيز جناح بنك الدم لخدمة مرضى الغسيل الكلوي، وتضم المستشفى 8 عيادات خارجية و58 من الأسرة، موزعة على أقسام الطوارئ والعناية المركزة والقسم الداخلي والغسيل الكلوي.

كما يوجد بالمستشفى معمل كيمياء وأخر ميكروبيولوجي ومعمل باراسيتولوجي، وتم تزويدهم بأحدث الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن المستشفى تعمل على تقديم الخدمات الطبية لعدد 500 ألف نسمة.