رئيس «الشعب الديمقراطي»: قرارات الرئيس السيسي شملت مواطني مصر بالكامل

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الحزب سعيد بتلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور المؤتمر العظيم في قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: قرارات الرئيس السيسي صائبة جاءت في وقتها، وأكدت أنه يعرف نبض الشارع، ويشعر بآلام المواطن، كما أنه يريد الخير لمصر.

رفع الحد الأدنى للأجور

وتابع: «شملت تلك القرارات مواطني مصر بالكامل، لأنها شملت قرارات متعددة، بداية من رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين على الدرجة السادسة، ورفع حد الإعفاء إلى 45 ألف جنيه، والعمل على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، والعديد من القرارات التي جعلت المواطنيين يسعدون، لأنها تشمل كل المصريين وليس طائفة وحيدة منهم».

قرية سدس الأمراء

وأوضح أن الرئيس السيسي، أصر على أن يعلن هذه القرارات بعد افتتاحه للمشروعات حياة كريمة في قرية سدس الأمراء، حتى يبرهن على وجوده وسط الشعب وفي قلب الشعب، وفي قلب قرية من قرى مصر العظيمة.