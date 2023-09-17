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تنظيم الاتصالات: مخصصات مالية لتشجيع البحث العلمي في أمن المعلومات

كتب:

حسن عثمان
04:42 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

 قال الدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني، إنه تم تخصيص ميزانيات كافية لتشجيع البحث العلمي لمكافحة الهجمات السيبرانية، مشيراً إلى أن هناك تعاون بين الجامعات والمؤسسات العلمية والصناعة، ويدعم الجهاز المشروعات الصغيرة الخاصة بالأمن السيبراني، لرفع مستوى الخبرات.

تعزيز الضوابط الدولية عالميًا للتعاون مع المعلومات الرقمية

جاءت تصريحات نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في المؤتمر العربي لأمن المعلومات 2023، والذي ينعقد على مدار يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، موضحاً أنه سيتم تعزيز التعاون الدولي والاتفاق على الحد من الهجمات السيبرانية، وأيضاً تعزيز الضوابط الدولية للتعاون مع المعلومات الرقمية.

تطوير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبراني

وأضاف «عبدالحافظ» أنه سيتم العمل على تطوير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبراني، كما توجد برامج للطلاب في مختلف المراحل التعليمية لمعرفة الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن تنظيم الاتصالات متحمس لكشف جميع قضايا الآمن السيبراني، فهو ليس مسؤولية جهة واحدة، ولكن هناك جهات مختلفة مشتركة في تطوير الأمن السيبراني.

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