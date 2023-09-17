«التحالف الوطني»: أهالي بني سويف سعداء بزيارة السيسي وقراراته

قال حسين برهام، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن أهالي محافظة بني سويف كانوا سعداء للغاية بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة بالأمس، مشيدا بقرارات الرئيس حول الإعفاءات وزيادة المعاشات والأجور خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله، مؤكدا أن التحالف الوطني بالتعاون مع كل المؤسسات يعملون كنسيج واحد.

قاعدة بيانات التحالف الوطني

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك قاعدة بيانات للتحالف الوطني خاصة بالأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات والقرى على مستوى الجمهورية، متابعا: «مؤسسات التحالف الوطني تتعاون مع بعضها البعص وينقسمون إلى أجزاء من أجل الوصول لكل أهالينا في جميع المحافظات لتقديم كراتين المواد الغذائية وأدوية، فضلا عن لعب الأطفال إلى جانب تمكين المرأة المعيلة والتمكين الاقتصادي وغيرهم».

مؤسسات التحالف تعمل كنسيج واحد

وتابع أن جميع مؤسسات التحالف تعمل كنسيج واحد من أجل تحقيق أكبر استفادة من الأسر الأولى بالرعاية في كل قرى ومحافظات الجمهورية.