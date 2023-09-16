التحالف الوطني للعمل الأهلي يثمن قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات: تعكس انحيازه للمواطن

ثمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، القرارات الهامة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

التحالف الوطني: ترفع المعاناة عن كاهل المواطن

وتأتي هذه القرارات لتشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

وذكر التحالف في بيانه، أن هذه القرارات تعكس مدى انحياز الرئيس للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أنها تُعد خطوة هامة في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.

توفير الحماية الاجتماعية لأفراد المجتمع

وأكد التحالف، على أن الدولة القوية التى استطاعت هزيمة الإرهاب بتكاتف شعبها مع كافة مؤسساتها القوية، قادرة على التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي تواجهها لتستمر معركة البناء والتنمية من أجل الوصول للجمهورية الجديدة.