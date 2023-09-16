رئيس التحالف الوطني: أنفقنا 16 مليار جنيه خلال عام

قال النائب طلعت عبدالقوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني للعمل التنموي منذ الإعلان عنه في مارس 2022 لم يترك أي محافظة من محافظات مصر، وشارك في مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات تنموية، وزراعية، وتوزيع مواد غذائية، وقوافل وخدمات علاجية.

عبدالقوي: نبحث عن القرى الأكثر احتياجًا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج آخر النهار المذاع عبر فضائية النهار: «نبحث عن القرى الأكثر احتياجًا، وما تم إنفاقه وصل لقرابة 16 مليار جنيه في قرابة عام وشهرين، والتحالف يستهدف أكثر من 35 مليون مواطن من الأكثر احتياجًا؛ 25 مليون منهم يتلقون مواد غذائية، و5 ملايين يتلقون خدمات علاجية، وأكثر من 40 ألف مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وخدمات لذوي الإعاقة.

عبدالقوي: خطة طموحة لتشكيل التحالف بفروعه في المحافظات

ولفت إلى أن التحالف لديه خطة طموحة لتشكيل التحالف بفروعه في المحافظات، ونأمل أن تمتد فروعه لخارج مصر، منوهًا بأن التحالف يساعد أيضًا الدول الشقيقة.

واختتم: «التحالف بدأ بـ34 جمعية أهلية، أذرعه وصلت لكل أنحاء الجمهورية، وكان موجود بقوة في بني سويف ومع الرئيس في كل خطواته».