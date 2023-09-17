غرفة السياحة: 90% من المسافرين للعمرة حاليا اختاروا البرامج الاقتصادية

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقًا لإحصاءات البوابة المصرية للعمرة فإنه منذ بداية رحلات العمرة للموسم الحالي فى 5 سبتمبر الجاري وهناك تراجع في نسب الإقبال على برامج العمرة الـ 5 نجوم لصالح برامج العمرة فئة 4 نجوم وبرامج العمرة الاقتصادية، مرجعا أسباب التراجع إلى الارتفاع النسبي لأسعار برامج الـ 5 نجوم بالمقارنة بأسعار باقي البرامج الأخرى.

%7 من المسافرين للعمرة حاليا اختاروا برامج الـ 4 نجوم

وأضاف لـ«الوطن» أن برامج العمرة الاقتصادية التي جرى تنفيذها منذ بداية موسم العمرة للعام الحالي 1445 هجريا تبلغ نحو 90% من إجمالي الرحلات، فيما تستحوذ برامج العمرة فئة الـ4 نجوم على نحو 7% من إجمالي الرحلات التي تم تسييرها حتى الآن.

أسعار برامج العمرة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 14 يوما تتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه، فيما تتتراوح أسعار برامج العمرة فئة 4 نجوم ما بين 35 إلى 42 ألف جنيه، بينما تبدأ أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم من 46 ألف جنيه وحتى أكثر من 60 ألف جنيه.