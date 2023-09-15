شركات السياحة: الأسر المصرية لا تفضل أداء العمرة في أكتوبر بسبب الدراسة

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن بداية شهر أكتوبر المقبل تشهد هدوءًا في سفر المواطنين المصريين للعمرة، وذلك بسبب بدء العام الدراسي، موضحًا أن غالبية الأسر المصرية لا تفضل السفر لأداء العمرة خلال فترة بداية الدراسة.

رحلات العمرة تسير بمعدلات متوسطة منذ بداية الشهر

وأضاف لـ«الوطن» أن معدلات رحلات العمرة، تسير بمعدلات متوسطة منذ بداية الشهر الجاري وحتى بداية شهر رجب من العام الهجري الحالي 1445، الذي يتزامن مع إجازات منتصف العام الدراسي، موضحًا أن رحلات العمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي ستكون مرتفعة للغاية.

وأشار إلى أنه منذ بداية موسم العمرة يوم 5 سبتمبر الجاري، فقد سافر بضعة آلاف من المواطنين المصريين للعمرة، موضحًا أن أسعار برامج عمرة المولد النبوي الاقتصادية تتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه، موضحًا أن أسعار برامج العمرة بداية الموسم الحالي أقل من العام الماضي.