إصابة 21 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي المنيا 

اصيب 21 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي أمام مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي لمركز بني مزار، ووقوع مصابين.

أسماء المصابين في حادث المنيا

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 21 شخصا ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم وهم: شاذلي محمد عبد الله، 21 سنة، علي غزال الزناتي، 26 سنة، حسن عبد الحميد تاجي، 32 سنة، رجب السيد محمد، 24 سنة.

كما أصيب، محمد يوسف بدوي، 34 سنة، السيد عبد الله حسن، 28 سنة، محمد فاضل محمد، 36 سنة،أحمد مؤمن عبد الجبار، 14 سنة، عادل فتحي عباس، 35 سنة، أحمد فتحي عباس، 53 سنة، أحمد عبد العظيم علي، 17 سنة.

كما أصيب مؤمن عبد الحسيب، 20 سنة، رمضان محمد عطيه، 22 سنة، يحيى خالد محمد، 19 سنة، كيلاني خلف كيلاني، 29 سنة، بدوي عادل عيد، 26 سنة، أحمد محمد أحمد، 21 سنة، ياسر محمود أحمد حسن، 24 سنة، إسلام حسين عبد الكريم، 22 سنة، أحمد علي عيد، 26 سنة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي.