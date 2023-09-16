تفاصيل عمرة المولد النبوى الشريف بنقابة التمريض في المنيا.. تقسيط بدون فوائد

أعلنت النقابة الفرعية للتمريض في محافظة المنيا، عن تنظيم برنامج عمرة المولد النبوي الشريف لمدة 15 يوما في مكة المكرمة والمدينة المنورة، نقدا أو بالتقسيط بدون فوائد.

تفاصيل عمرة نقابة التمريض بالمنيا

وقالت انتصار رئيف نقيب تمريض المنيا في تصريحات لـ«الوطن»، إن أول فوج سينطلق من نقابة التمريض الفرعية في محافظة المنيا بتاريخ 15 أكتوبر المقبل، وسيكون التحرك من أمام مقر النقابة الفرعية للتمريض بالمنيا، وفي المملكة العربية السعودية ستكون الإقامة في المدنية المنورة لمدة 4 ليالي بفندق درة المدنية، أما الإقامة في مكة المكرمة ستكون لمدة 11 ليلة ببرج الخير، وسيكون السفر من مطار أسيوط في الرحلة المتجهة إلي جدة.

الأوراق المطلوبة لعمرة المولد النبوي

وأوضحت نقيب تمريض المنيا، أن الأوراق المطلوبة لرحلة عمرة المولد النبوي الشريف هي: جواز سفر ساری، 2 صور شخصية بخلفية بيضاء، تصريح تجنيد لمن هم في سن التجنيد، صورة كارنية نقابة التمريض سارى.

وتبلغ تكلفة رحلة عمرة المولد النبوي الشريف التي تنظمها نقابة التمريض في محافظة المنيا، 27 ألف جنيه نقدا، أو بالتقسيط حيث يتم دفع مقدم بقيمة 15 ألف جنيه وباقي المبلغ بالتقسيط لمدة 12 شهر، بدون إضافة أي فوائد علي المبلغ المتبقي بقيمة 12 ألف جنيها تسدد بواقع 1000 جنيه شهريا.