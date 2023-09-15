إخماد حريق هائل داخل محل عطارة في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من إخماد حريق فى محل عطارة بحي ابو هلال جنوب مدينة المنيا ولا توجد خسائر في الأرواح وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ بنشوب حريق بمحل عطارة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمحل عطارة بمنطقة ابو هلال جنوب مدينة المنيا .

وعلي الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الاطفاء والدفاع المدني وتم السيطرة علي الحريق دون خسائر في الأرواح.

سبب الحريق حدوث ماس كهربائي

وأفادت التحريات الاولية أن الحريق التهم محل العطارة بالكامل وتم السيطرة عليه لمنع امتداده الي المحلات المجاورة والادوار العلوية ورجحت التحريات أن يكون بسبب ماس كهربائي ولم يسفر عن خسائر بشرية وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.