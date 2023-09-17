إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مدينة أبو سمبل السياحي، أقصى جنوب محافظة أسوان، نقلوا على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بالحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلومتر 110 من الطريق مباشرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى.

رفع آثار الحادث من الطريق السياحي

حضرت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث للوقوف على تفاصيله وإزالة آثاره من الطريق، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، وتم تحرير محضر رسمي بالحادث، وإبلاغ جهات التحقيق للبدء في التحقيق وكشف أسباب الحادث.

مصرع شخص صدمه قطار بأسوان

في واقعة أخرى، لقي شخص مصرعه في قرية النجاجرة بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان بعد أن صدمه قطار، وتوفى على الفور، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مأمور مركز شركة كوم أمبو إخطارًا بتعرض شخص لحادث قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة كوم أمبو لاتخاذ الإجراءات القانونية.