محافظ المنوفية يتفقد مشروع السوق الجديد ببركة السبع

اختتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بتفقد موقع إنشاء الموقف والسوق النموذجي الجديد بمقر مجزر بركة السبع القديم على مساحة تزيد عن 2000، وذلك في إطار الخطة الشاملة لاستغلال الأصول غير المستغلة لتعظيم الموارد الذاتية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي، رافقه خلالها اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، المستشار الهندسي للمحافظة.

محافظ المنوفية يتابع أعمال الهدم بالمباني المتهالكة بموقع المجزر

وتابع محافظ المنوفية أعمال الهدم بالمباني المتهالكة بموقع المجزر القديم، تمهيدا للبدء في الأعمال الإنشائية والجسات، ووجه رئيس المدينة بالمرور الميداني لمتابعة معدلات الإنجاز وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة لضمان نهو المشروع وفق التوقيتات المحددة، وكذا وضع تصور لإقامة محلات تجارية بالسوق والموقف الجديد لتوفير وتلبية احتياجات المترددين.

محافظ المنوفية يوجه بتسريع معدلات الأداء

وشدد أبو ليمون، على ضرورة تسريع معدلات الآداء، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى للانتهاء من الأعمال المقررة، لافتاً أن المحافظة تتبنى خطط طموحة لإقامة العديد من المواقف والأسواق النموذجية بديلة عن المواقف العشوائية، فضلا عن التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات لاستثمار لاستغلال الأصول غير المستغلة بالمحافظة.

وتابع المحافظ أعمال إنشاء ممشى مليج الجديد، بحضور المحاسب السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، حيث يجري تنفيذ الأعمال التحضيرية للمشروع، لخلق متنفس جديد يخدم أهالي القرية، موجهاً مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بإعداد تصور لإقامة أكشاك ومساحات خضراء على غرار ممشى مدينة الشهداء للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي.