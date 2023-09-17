برلمانية: قرارات الرئيس السيسي تاريخية وتمثل انفراجة للطبقة المتوسطة

وصفت النائبة غادة الضبع، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، حزمة الاجراءات التي أعلنها الرئيس أمس السبت على هامش افتتاحه لعدد من المشروعات التنموية في شمال الصعيد بمحافظة بني سويف، بـ«التاريخية».

قرارات الرئيس السيسي

قالت «الضبع» في بيان منذ قليل، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، تعتبر تاريخية، وتعكس رؤيته في دعم المواطن المصري، رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كما أشارت عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، إلى أن قرارات الرئيس ستكون بمثابة انفراجة لأحوال المواطنين، وتحديدا من أبناء الطبقة المتوسطة، الذين كانوا يعانون خلال الفترة الماضية.

تنمية الصعيد

وواصلت غادة الضبع: «أعتقد أن تزامن هذه القرارات مع افتتاح بعض المشروعات القومية في إحدي محافظات الصعيد يحمل أبعاد هامة وعديدة، أهمها أن الدولة تعمل على كل الملفات والقضايا بشكل متوازي تسعى نحو تحقيق أكبر وأفضل النتائج منها لمصلحة المواطنين، ولا شك أن الإعلان عن هذه القرارت في إحدى محافظات الصعيد يعكس رؤية الرئيس التي تمتد لكل أرجاء الجمهورية دون تمييز أو إهمال خاصة في صعيد مصر، الذي عانى من الإهمال لسنوات طويلة».