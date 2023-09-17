شيماء البرديني: قرارات الرئيس السيسي عظيمة.. وتستهدف كل المصريين 

أكدت شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أن زيارة الرئيس السيسي أمس لمحافظة بني سويف كانت للحديث عن التنمية في الصعيد من قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لأن الرئيس له بين الوقت والآخر زيارة لمحافظة مختلفة، قائلة: «التنمية التي تحدث في الصعيد تعم بالخير على الجميع».

شيماء البرديني: القيادة السياسية تشعر تمامًا بمعاناة المواطن

وأشادت البرديني خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة» عبر فضائية dmc، بقرارات الرئيس السيسي أمس للشعب المصري، ووصفتها بأنها عظيمة في هذا التوقيت لأن القيادة السياسية تشعر تمامًا بمعاناة المواطن المصري وما يحدث في مصر لأنه لم يكن هناك انفصال بين المواطن والقيادة السياسية والحكومة: «مافيش فئة في مصر إمبارح إلا ونامت على سعادة بسبب تلبية المطالب قبل أن تصبح مطالب».

البرديني: قرارات الرئيس تستهدف جميع المواطنين

وأوضحت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أن قرارات الرئيس السيسي التي اتخذها خلال زيارته أمس السبت لمحافظة بني سويف تستهدف كل المصريين وليس فئة بعينها: «الموظفين والفلاحين والصحفيين وأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل والإعفاء الضريبي والمخاطبين من تكافل وكرامة»، وفي كل هذه الفئات تكون المرأة على مرمى البصر.