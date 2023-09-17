شيماء البرديني: جامعة بني سويف التكنولوجية أحدثت فارقا كبيرا

قالت شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ جامعة بني سويف التكنولوجية، تضم تخصصات لا توجد في جامعات أخرى، وأحدثت فارقًا كبيرا كونها أصبحت ضمن تنسيق كليات الجامعات التي استحوذت على عدد كبير للغاية من رغبات الطلاب، موضحة أنه يجب الإيمان بمبدأ «الصعيد لم يعد بعيد»، وذلك بفضل الطرق ووسائل المواصلات وتحديث القطارات وكل سبل الوصول إلى جانب المشروعات القومية.

التعلم في الصعيد

وأضافت «البرديني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التعلم في الصعيد والعيش فيه لم يعد مشكلة، متابعة: «الميزة في ما يحدث الآن هو إنشاء العلاقات بين الأشياء، مثل إنشاء مدينة سكنية بالقرب من الجامعة والمجمعات الصناعية الآمنة، كما أنّ الصناعات الثقيلة قريبة من المناجم وخطوط الطرق الجديدة والمحاور المرورية الجديدة التي تسهل النقل والسفر والتصدير، غير أنّ المنطقة التكنولوجية قريبة من الجامعة التكنولوجية، إذ إننا نربط التعليم بالتدريب وسوق العمل، وإنشاء العلاقة بين الأشياء يؤكد التخطيط والدراسة لكي تتحقق أعلى النتائج».

نهضة السيدات في الصعيد

وتابعت، أنه في حالة وجود سيدات تعاني من عدم وجود فرص عمل، سيتم التغطية من خلال «تكافل وكرامة» والمعاشات إلى جانب المشروعات كـ«مستورة» التي يتم توجيه طاقتها بالكامل لنهضة السيدات في الصعيد وتمكينهن، وليس توفير حماية اجتماعية فقط.