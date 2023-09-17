شيماء البرديني: الدولة تهتم بالصعيد بعد معاناة من التهميش قبل 2014 

قالت شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ الدولة تولي اهتماما بالغًا بالصعيد، بعدما عانى من التهميش على مدار العقود الماضية قبل 2014، مشيرة إلى توفير جميع الخدمات والمشروعات القومية هناك، وهذا بمثابة رد اعتبار لكل مواطن صعيدي، إذ أصبح في قلب الحدث وسيقوم بالتنمية ويكون جزءًا أساسيًا بها، متابعة أنّ داخل كل محافظة، هناك مجتمعا ناميا ومتكاملا يفرض قوته ويغير المشهد.

خطوط الحماية المجتمعية الممتدة

وأضافت «البرديني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ خطوط الحماية المجتمعية الممتدة لكل البيوت في بني سويف وغيرها من المحافظات، مكتملة بفكرة التمكين والمشروعات التي فُتحت للمرأة المصرية، متابعة: «لدينا الآن مشروعات كثيرة للغاية تُدار من خلال المنازل».

أهمية إجراءات الحماية الاجتماعية

وتابعت، أن إجراءات الحماية الاجتماعية فارقة في حياة الأسر المستحقة، كون كل الفئات تعاني من الظرف الاقتصادي العالمي الذي يفرض نفسه على الجميع، مؤكدة أنّ الدولة وقيادتها السياسية توجهت برعاية خاصة تجاه الفئات التي من الممكن أن تكون معاناتها شديدة، موضحة أنّ التوجيه ليس مقتصرًا في شكل مساعدات، بل وضع خطوط عمل لتوفير حماية اجتماعية ممتدة، تتضمن رعاية صحية، فضلًا عن توفير فرص عمل حسب الإمكانيات والمهارات.