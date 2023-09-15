شيماء البرديني: البشر حجر الزاوية في تنمية الصعيد في عهد الرئيس السيسي

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ المشروع الأول الذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا في صعيد مصر هو المواطن، إذ لم يعش المواطنون في صعيد مصر الرخاء في العهود السابقة، وكان المواطن هناك يستجدي حقوقه سواء في التعليم والعمل والاهتمام، مشددة على أنّ البشر هم حجر الزاوية في تنمية صعيد مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروعات تنموية في صعيد مصر

وأضافت البرديني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المواطن وجد من يتوجه إليه ويقول له أنت تستطيع في مكانك دون أن تكون مضطرا لمغادرة بلدتك أو تغيير جلدك، وهو ما انتبه إليه الرئيس السيسي وعمل عليه، وكانت النتيجة مشروعات تنموية كثيرة في صعيد مصر.

المشروعات القومية شملت كل المحافظات

وتابعت رئيس التحرير التنفيذي: «نتحدث عن بنية تحتية ومشروعات تمتد لكل محافظات الجمهورية، فهناك أسوان التي شهدت تطويرا كبيرا، وكل محافظة امتدت له يد الدولة وزارها الرئيس عبدالفتاح السيسي اختلفت، وهذا الاختلاف لا يتوقف عند المشروعات أو الجامعات فقط، ولكن، أصبح هناك اهتمام بإبراز دور المواطن في كل الاحتفالات والزيارات التي أجرى الرئيس السيسي في كل محافظات مصر، حيث تم إبراز الشخصية الصعيدية وجرى تكريم المواطنين في كل محافظة وطال هذا الأمر الشخصيات العامة المنتمية إلى هذه الشخصيات العامة للحفاظ على ثراء المحافظات، حيث تمتلك مقومات على مستوى الأرض والصناعة والإمكانيات وثروة البشر».