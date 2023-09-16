شيماء البرديني: الحياة بالصعيد أصبحت تشجع المواطنين على الانتقال إليه

قالت شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنَّ الصعيد شهد تطورات كبيرة ومتنوعة من مشروعات إسكان وجهود حماية اجتماعية فضلًا عن المشروعات التنموية والزراعة بعدما كان المواطنين يحاولون ترك أرضهم وأهلهم، والتغرب عن بلدهم بحثًا عن فرصة بالقاهرة الكبرى أو العاصمة، مشيرة إلى أنَّ الوضع الآن تحول تمامًا في الصعيد فأصبح المواطن بالصعيد ليس بحاجة للتغرب للمدن الرئيسية وذلك يراجع لتوافر الخدمات وكل احتياجاته اليومية.

الاهتمام بملف التعليم في الصعيد

وأضافت «شيماء البرديني»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامي هشام عبدالتواب عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم الاهتمام بملف التعليم بمستوياته المختلفة في الصعيد، إذ تمّ إنشاء الجامعات بمستويات تكاد تتفوق عن نظيرتها المركزية فضلًا عن توافر فرص التوظيف، لافتة إلى أنَّ أماكن التوظيف الحكومية أصبحت تشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة.

وتابعت أنَّ مشروعات الإسكان أصبحت متوفرة في كل المحافظات وليس القاهرة والجيزة فقط، وهذا يشجع المواطنين في الصعيد على البقاء والاستثمار في أراضيهم فضلًا عن توفير جهد الغربة والبحث عن فرص توظيف بالخارج، يأتي ذلك علاوة على تشجيع القاطنين في القاهرة على التوجه لمحافظات الصعيد بعد توافر المشروعات الضخمة بالصعيد مثل محطة بنبان بأسوان التي جعلت المهندسين والعمال يتجهون إليها لبناء حياتهم.

وأكّدت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»: «الحياة بالصعيد أصبحت تشجع المواطنين على الانتقال إليها، وهناك نماذج كثيرة نفذت هذا بالفعل، ويظهر ذلك من خلال طرح وزارة الإسكان لوحدات إسكان اجتماعي أو فاخر بالمحافظات والمدن الجديدة فنجد الوحدات تنفذ من أهالي المحافظة وأيضًا سكان القاهرة والعاصمة».

الدولة توفر الدعم لمشروعات مجمع الصناعات ببني سويف

وأشارت إلى أنَّ مشروعات مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة سيصنع الفارق في بني سويف، إذ سيضم طاقات أهالي المحافظة بمشروعاتهم وأفكارهم، موضحة أنَّ هذا المجمع أصبح في قلب المحافظة، والمواطن لا يحتاج سوى امتلاك الفكرة ومن ثم عرض مشروعه من أجل الحصول على التمويل والدعم، مؤكّدة أنَّه من الممكن أن يكون الدعم أهم من التمويل، فالدعم يوفر تدريب وسبل للتصنيع وتسهيلات للحصول على المادة الخام والتسويق، كما أنَّ جميع أنواع الدعم تقدمه الدولة بالمجان.