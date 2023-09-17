نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف في كرداسة

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بمدينة كرداسة.

وتابع النائب أعمال التوسعة ووضع طبقة السن بطريق بني مجدول أبو رواش بداية من مركز شباب بني مجدول حتى طريق المنصورية وشارع الوحدة الصحية بني مجدول بداية من صيدلية زيتون حتى طريق ناهيا أبو رواش.

متابعة أعمال تركيب بلاط الأنترلوك

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد 123 شارع بنطاق 4 مناطق «بني مجدول بمتفرعاتها - شارع صيدلية زيتون بمتفرعاته - مدخل بني مجدول من شارع سعد زغلول ومتفرعاته - شارع السوق القديم ومتفرعاته».

وشدد برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، ورافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية اللواء خالد عصررئيس مركز كرداسة ومديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.