جامعة حلوان تنظم ندوة عن الصحة النفسية للمرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي

نظمت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، ندوة توعية بعنوان الصحة النفسية للمرأة وأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، بالتعاون مع فرع القاهرة بالمجلس القومي للمرأة برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، وإشراف مها مروان مقررة فرع القاهرة، في كلية الحقوق بجامعة حلوان، تحت قيادة الدكتورة أمل لطفي عميد الكلية وعضو المجلس القومي للمرأة بالقاهرة ومنسق الندوة، وذلك في إطار فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية الثالث عشر المنعقد بالجامعة.

التوعية النفسية للسيدات

افتتحت الندوة الدكتورة أمل لطفي مرحبة بالحضور وبعضوات فرع القاهرة وفريق عمل مستشفي بهية، وتحدثت عن أهمية عقد مثل هذه الندوات للسيدات للتوعية النفسية والصحية، مؤكدة أهمية مثل هذه الندوات بتوعية الشباب بأهمية صحة المرأة التي تعد عمود الأسرة المصرية والمجتمع، مضيفة أن أهمية الندوة تأتي بسبب انتشار المرض وعدم المعرفة الكافيه به، وأن الوقاية خير من العلاج.

الخط الساخن لتلقي الشكاوى

فيما أوضحت فادية فتحي، منسق الندوة دور المجلس القومي للمرأة، والتعريف باختصاصاته، وأوضحت الخدمات التي يقدمها الخط الساخن 15115 لمكتب الشكاوى للسيدات وأيضا نشاط فرع القاهرة في جميع المجالات التي تخص المرأة وفي جميع الأحياء بالقاهرة، وذلك لتوعيتها وتدريبها ودعمها وحمايتها.

وقامت نورهان هاني، أخصائي علاقات عامة بمستشفى بهية، بالتعريف بنشأة المستشفى وتاريخه والأقسام الموجودة به وكيفية الحجز والخدمات التي تقدمها المستشفى بالمجان عن طريق الخط الساخن للمستشفى 16602.

وقامت الدكتورة شيماء هلال، أخصائي جراحة عامة بمستشفى بهية، بالتعريف بالمرض وطرق الحماية وعوامل الخطورة وكيفية الكشف الذاتي بالمنزل وأهميته وضرورة الكشف السنوي للاطمئنان على كل مرحلة عمرية مختلفة.