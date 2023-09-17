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عمرو محمود ياسين يروج لحكاية «ألفريدو» قبل عرضها على ON

كتب:

ياسمين محمود
06:00 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
ألفريدو

ألفريدو

روج السيناريست عمرو محمود ياسين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحكاية «ألفريدو» بطولة إلهام شاهين.

ونشر عمرو محمود ياسين، البوستر الدعائي للحكاية، وعلق عليها قائلًا: «حكاية ألفريدو من 10 حلقات.. قريبًا على On و On tv من تأليفي وورشة الكتابة (سارة مصباح - ياسمين ميشيل) إخراج عصام نصار، الشركة المتحدة، شركة آرت ميكرز».

حكاية ألفريدو لإلهام شاهين

وكشف السيناريست عمرو محمود ياسين، منذ أيام عبر حسابه، بموقع تبادل التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مسلسله الجديد «ألفريدو» المستوحى من كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، وكتب قائلا: بسم الله توكلنا على الله..  مسلسل ألفريدو من عشر حلقات.. عن كتاب 55 مشكلة حب لمصطفى محمود.. إنتاج أحمد عبد العاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المُقرر عرض حكاية ألفريدو، عبر قناة أون، يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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