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5 معلومات عن مسلسل «ألفريدو» بطولة إلهام شاهين.. عن كتاب لمصطفى محمود

كتب:

هبة أمين
05:47 ص | الأحد 17 سبتمبر 2023
إلهام شاهين وأحمد فهمي في مسلسل الفريدو

إلهام شاهين وأحمد فهمي في مسلسل الفريدو

تستعد الفنانة إلهام شاهين لتقديم تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل يحمل اسم ألفريدو، من المقرر عرضه على قناة on tv يوم 24 سبتمبر الجاري، وحرصت على الترويج للمسلسل الجديد عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا.

مسلسل الفريدو عن كتاب 55 مشكلة حب

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسلسل الفريدو، الذي يتم عرضه على قناة on tv خلال الأيام المقبلة:

- المسلسل بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، محسن صبري، أمير شاهين.

10 حلقات

- المسلسل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود.

- تدور أحداث مسلسل الفريدو بطولة إلهام شاهين في إطار 10 حلقات فقط.

- تأليف عمرو محمود ياسين، وشارك في الكتابة سارة مصباح، إخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

- تجسد إلهام شاهين شخصية امرأة اسمها سوسو، وظهرت وشعرها مزين بخصلات شعر بيضاء، وأكدت في تصريحات لها أن الدور سيكون مفاجآة للجمهور وتقدمه لأول مرة في مشوارها.

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بقلم هبة أمين