«ماريو وأبو العباس» أحدث روايات ريم بسيوني عن نهضة مصر

أعلنت الكاتبة ريم بسيوني، صدور أحدث رواياتها بعنوان «ماريو وأبو العباس» عن دار نهضة مصر، إذ طرحت صورة لغلاف الرواية عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك» وعلقت عليها: «قريبًا بالمكتبات».

معلومات عن ريم بسيوني

وريم بسيوني أكاديمية هي أستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد أصدرت قبل هذه الرواية كتاب «البحث عن السعادة رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة» عن دار المعارف، و حقق الكتاب مبيعات عالية حيث طبعت منه الدار خمس طبعات في غضون أشهر قليلة من صدور الطبعة الأولى.

كما أصدرت الكاتبة عن نهضة مصر، العديد من الأعمال من بينها «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك»، «القطائع.. ثلاثية ابن طولون»، و«الحلواني.. ثلاثية الفاطميين»، كما صدر للكاتبة: «بائع الفستق، رائحة البحر، الدكتورة هناء، أولاد الناس» وغيرها.

وفازت بعدد من الجوائز من بينها جائزة نجيب محفوظ عن رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» لأفضل رواية مصرية لعام 2019-2020 من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة التفوق في الأدب من وزارة الثقافة عام 2022.