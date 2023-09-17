وزير الزراعة يتابع منظومة التحول الرقمي والحصر الإلكتروني للمساحات المنزرعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة بشأن تنفيذ منظومة الحصر الإلكتروني للمساحات المنزرعة باستخدام صور الأقمار الاصطناعية لمحاصيل «القمح – البرسيم – البنجر والذرة – الصويا – عباد الشمس – الأرز - القطن» من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد.

وقال «القصير» إن حصر المحاصيل بالأقمار الصناعية يسهم في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة لصانع القرار في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية.

تطوير الخدمات الالكترونية للوزارة

وفي سياق متصل، عقد «القصير» اجتماعًا مع إحدى شركات المتخصصة في التحول الرقمي لدراسة سبل التعاون في تطوير الخدمات الالكترونية للوزارة، بما يسهم في تحقيق الرقابة وحوكمة منظومة توفير مستلزمات الانتاج الزراعي، وعلى رأسها تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن رؤية كاملة للوزارة لكافة المستلزمات والمستفيدين والعائد من التطبيق لخدمة المزارع المصري والدولة ويهدف التحول الرقمي إلى تكامل أنظمة الوزارة وتعظيم العائد منها مع توفير الوقت والجهد والمال ودقة التخطيط والقرار.