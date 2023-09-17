واعظة بـ«الأوقاف»: حفظ الوطن فرض من الضروريات في الإسلام

قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن حب الوطن فرض والدفاع عنه فرض، لافتة إلى الأنبياء دعوا لأوطانهم، بالأمان قبل الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه بعدم وجود الوطن والأمان فيه كيف نعبد الله.

أهمية الحفاظ على المال والعرض

وأضافت عبدالسلام، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الضروريات 6 منها الوطن، كيف نحفظ المال والعرض ونعبد الله، إذا لم يوجد وطن، فإذا تحول أهل الوطن إلى لاجئين فأنهم لا يكون لا حق لديهم».

حفظ الوطن من الضروريات

واستكملت: «حفظ الوطن وأمن الوطن لازم يكون من أهم الضروريات التي يجب أن تكون في حياة كل فرد منا، ضعيف النفس هو ما لا يحب وطنه، شوفوا العزة والشرف اللي حصلت في ذكرى انتصار أكتوبر التي اتخذ جميع المصريين مسلمين ومسيحيين، حتى اختلط الدم ببعضه، من أجل الحفاظ على الوطن وكرامته وعرضه».