«الأوقاف» تعلن رفع بدل مقارئ الجمهور 100% و«التحفيظ» 75% في شمال سيناء

في إطار اهتمام الدولة المصرية بتنمية شمال سيناء اقتصاديًّا وتنمويًَّا وعلميًّا وثقافيًّا، وفي ضوء رسالة وزارة الأوقاف في حفظ وفهم معاني القرآن الكريم، ودعمًا وتشجيعًا لعملية تحفيظ القرآن الكريم لأبنائنا وبناتنا وجميع الراغبين من أهالي محافظة شمال سيناء.

قررت وزارة الأوقاف رفع مكافأة بدل التحفيظ للأئمة والمحفظين المعتمدين في شمال سيناء من 600 جنيه إلى 1000 جنيه بنسبة 75%، وبدل مقارئ الجمهور من 200 جنيه إلى 400 جنيه بنسبة 100% بدءًا من أكتوبر المقبل 2023.

وسيتمّ فتح الباب للراغبين من الأئمة في العمل بمحافظة شمال سيناء بالتقدم للعمل بالمحافظة.