مايا مرسي: إشادة واسعة من الأمم المتحدة بمبادرة «نورة»

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، برفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والنائبة سناء السعيد عضوة المجلس والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس وفردريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وكريستين عرب ممثلة الأمم للمرأة وعدد من قيادات المحافظة والمجلس القومي للمرأة، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بالمحافظة في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وحملة «بلدي أمانة».

وشهدت الدكتورة مايا مرسي، معرض «نورة»، المتضمن مجموعة من المنتجات الحرفية كالإكسسوارات والرسومات من تصميم فتيات مبادرة نورة بالمحافظة، والتي لاقت إشادة واسعة من ممثلي هيئة الأمم المتحدة الذين أعربوا عن سعادتهم بمبادرة نورة لتمكين الفتيات.

كما شهدت رئيسة المجلس القومي للمرأة، تطبيق عملي لجلسة الفتيات بمبادرة نورة، التي تهدف إلى بناء قدرات وتمكين الفتيات بمحافظة أسيوط.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية لرعايتها مبادرة نورة لتمكين الفتاة المصرية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.

كما تقدمت بخالص الشكر لأهالي الفتيات لمساعدة بناتهن للمشاركة في برنامج نورة، كما تقدمت بخالص الشكر للميسرات من المجلس وميسرات محافظة أسيوط لمساهمتهم في تغيير فكر بنات قريتهن، متمنية أن ترى بنات وميسرات مبادرة نورة في المجلس المحلي ونائبات برلمان.

نموذج المحاكاة البنكي بالقرى تحويشة في بنك

كما تفقدت أيضا نموذج المحاكاة البنكي بالقرى «تحويشة في بنك»، الذي ينفذه المجلس لتشجيع الفتيات والسيدات على الحصول على الخدمات البنكية بفعالية وتكوين مجموعات إنتاجية ذكية خضراء تدر دخلا للسيدات وأسرهن وتوفر فرص للعمل بالقرى، وتضمن النموذج محاكاة لخدمات البنك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي، وجناح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وجناح للمشروعات الخضراء الذكية، وجناح لعرض منتجات المشاغل والوحدات الإنتاجية بالمجلس ‏وخلال الجولة التفقدية استمعت الدكتورة مايا مرسي لقصص نجاح سيدات محافظة أسيوط حول مبادرة تحويشة ومجموعات الإدخار والإقراض، كما حضرت الدكتورة مايا مرسي واللواء عصام سعد لقاء بعنوان «بلديي أمانة» الذي استهدف أهالي قرية الشامية بأسيوط.

مايا مرسي تشكر الواعظات

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى الرائدات والواعظات والمكرسات والراهبات لتعاونهن في نشر التوعية المجتمعية والرسائل الإيجابية البناءة التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الدفاع والانتماء للوطن، بالإضافة إلى دورهن في التعريف بجهود الدولة في تقديم الخدمات المختلفة للأهالي، مؤكدة أهمية دور المرأة المصرية في التصدي لكافة الأزمات التي تمر بها مصر.

كما شاركت الدكتورة مايا مرسي واللواء عصام سعد محافظ أسيوط في أمسية الأسرة المصرية، التي تضمنت عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية لحملة بلدي أمانة، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات أغنيات وطنية، وعلى هامش العروض جرى عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.