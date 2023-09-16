مايا مرسي تزور أسيوط لتفقد أنشطة وفعاليات «القومي المرأة» بالمحافظة غدا

تزور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، غدًا الأحد، محافظة أسيوط؛ لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بالمحافظة.

معرض للحرف اليدوية

وتتضمن الزيارة تفقد معرض للحرف اليدوية بمبنى محافظة أسيوط، و«مطبخ المصرية» بمركز تأهيل الفتيات ذوي الإعاقة، إلى جانب زيارة قرية الشامية بمركز ساحل سليم بالمحافظة لحضور فعاليات نورة، ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي، والمحاكاة البنكية «تحويشة في بنك».

استخراج بطاقات الرقم القومي

بالإضافة إلى مأمورية بطاقات الرقم القومي للسيدات، بالاصافة إلى عرض حي لصناعة الصابون، إلى جانب لقاء بعنوان «بلدي أمانة» وجلسات الدوار، وأمسيات الأسرة المصرية.

وفي سياق آخر، أعلن المجلس تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة» والتي استهدفت عددًا من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى وأحياء مراكز محافظات قنا والمنيا، هذا وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة» بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة «حياة كريمة»، ومبادة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.