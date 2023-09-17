أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق الأزهر للعام الجامعي 2023 - 2024، والتي من بينها نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع كفر الشيخ أدبي «بنات».

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع كفر الشيخ أدبي «بنات»

وتنشر «الوطن» نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع كفر الشيخ أدبي «بنات» في السطور التالية:

كلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات»

1- شعبة «اللغة العربية»: وتستقبل الطلاب الحاصلين على مجموع درجات بحد أدنى 391 درجة انتظام، و325 درجة انتساب لشعبة أدبي.

2- شعبة «الشريعة الإسلامية»: تستقبل الطلاب الحاصلين على مجموع درجات بحد أدنى 428 درجة انتظام، و351 درجة انتساب لشعبة أدبي.

3- شعبة «أصول الدين»: وتستقبل الطلاب الحاصيلن على مجموع درجات بحد أدنى 432 درجة انتظام، و352 درجة انتساب لشعبة أدبي.

المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ «بنات»

ووفقاً لمصدر مسئول، فإنّه يستوجب على الطالبات التي تم ترشيحهن من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»، اتباع الخطوات التالية للالتحاق بالكلية:

1- تسديد مصروفات الكلية عبر فوري على كود خدمة 6452.

2- الدخول على الرابط التالي من هنا لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاق.

3- التوجة إلى الكلية لتقديم الملف.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات»

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات» تابعة لجامعة الأزهر، وقد أُنشئت عام 2000 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000، وتُقدم الكلية للطالبات العلوم الشرعية والعربية في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».