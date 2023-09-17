نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنين.. كليات متاحة للحاصلين على 50%

أعلن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنين، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية لهذا العام 2023-2024، والتي تتيح 3 كليات بفرع الجامعة للحاصلين على 50% في الثانوية الأزهرية.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023

وجاءت نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنين كالتالي:

طب بنين أسيوط: 616 درجة

طب الأسنان بنين بأسيوط: 613 درجة

الصيدلة بنين أسيوط: 603 درجة.

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين أسيوط بمصروفات: 572 درجة.

معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين أسيوط بمصروفات: 568 درجة.

الهندسة الزراعية بنين بالقاهرة فصول أسيوط: 521 درجة.

العلوم بنين بأسيوط: 517 درجة.

المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي والإحصاء بكلية العلوم بنين بأسيوط بمصروفات: 517 درجة.

الزراعة بنين بأسيوط: 463 درجة.

الشريعة والقانون بأسيوط: 435 درجة.

الشريعة والقانون بأسيوط شعبة الشريعة الإسلامية: 392 درجة.

الشريعة والقانون بأسيوط شعبة الشريعة والقانون انتساب: 382 درجة.

اللغة العربية بأسيوط شعبة التاريخ والحضارة: 358 درجة.

اللغة العربية بأسيوط تخصص عام: 349 درجة.

التربية بنين شعبة التربية الخاصة: 347 درجة.

اللغة العربية تخصص عام : 343 درجة.

التربية بنين بأسيوط: 341 درجة.

أصول الدين والدعوة بأسيوط تخصص عام انتساب: 341 درجة.

اللغة العربية شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات: 338 درجة.

اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة: 332 درجة.

كليات للحاصلين على 50%

الشريعة والقانون شعبة الشريعة الإسلامية انتساب: 325 درجة.

أصول الدين والدعوة تخصص عام: 325 درجة.

معهد معاوني القضاة بكلية الشريعة والقانون بمصروفات: 325 درجة.