نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنين.. كليات متاحة للحاصلين على 50%
كتب:
حسن عبد النعيم
06:02 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
جامعة الأزهر
أعلن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنين، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية لهذا العام 2023-2024، والتي تتيح 3 كليات بفرع الجامعة للحاصلين على 50% في الثانوية الأزهرية.
نتيجة تنسيق الأزهر 2023
وجاءت نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنين كالتالي:
طب بنين أسيوط: 616 درجة
طب الأسنان بنين بأسيوط: 613 درجة
الصيدلة بنين أسيوط: 603 درجة.
معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين أسيوط بمصروفات: 572 درجة.
معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين أسيوط بمصروفات: 568 درجة.
الهندسة الزراعية بنين بالقاهرة فصول أسيوط: 521 درجة.
العلوم بنين بأسيوط: 517 درجة.
المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي والإحصاء بكلية العلوم بنين بأسيوط بمصروفات: 517 درجة.
الزراعة بنين بأسيوط: 463 درجة.
الشريعة والقانون بأسيوط: 435 درجة.
الشريعة والقانون بأسيوط شعبة الشريعة الإسلامية: 392 درجة.
الشريعة والقانون بأسيوط شعبة الشريعة والقانون انتساب: 382 درجة.
اللغة العربية بأسيوط شعبة التاريخ والحضارة: 358 درجة.
اللغة العربية بأسيوط تخصص عام: 349 درجة.
التربية بنين شعبة التربية الخاصة: 347 درجة.
اللغة العربية تخصص عام : 343 درجة.
التربية بنين بأسيوط: 341 درجة.
أصول الدين والدعوة بأسيوط تخصص عام انتساب: 341 درجة.
اللغة العربية شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات: 338 درجة.
اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة: 332 درجة.
كليات للحاصلين على 50%
الشريعة والقانون شعبة الشريعة الإسلامية انتساب: 325 درجة.
أصول الدين والدعوة تخصص عام: 325 درجة.
معهد معاوني القضاة بكلية الشريعة والقانون بمصروفات: 325 درجة.