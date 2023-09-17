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نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنين.. كليات متاحة للحاصلين على 50%

كتب:

حسن عبد النعيم
06:02 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
جامعة الأزهر

جامعة الأزهر

أعلن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنين، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية لهذا العام 2023-2024، والتي تتيح 3 كليات بفرع الجامعة للحاصلين على 50% في الثانوية الأزهرية.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023

وجاءت نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنين كالتالي:

طب بنين أسيوط: 616 درجة

طب الأسنان بنين بأسيوط: 613 درجة

الصيدلة بنين أسيوط: 603 درجة.

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين أسيوط بمصروفات: 572 درجة.

معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين أسيوط بمصروفات: 568 درجة.

الهندسة الزراعية بنين بالقاهرة فصول أسيوط: 521 درجة.

العلوم بنين بأسيوط: 517 درجة.

المعهد الفني الصحي للتسجيل الطبي والإحصاء بكلية العلوم بنين بأسيوط بمصروفات: 517 درجة.

الزراعة بنين بأسيوط: 463 درجة.

الشريعة والقانون بأسيوط: 435 درجة.

الشريعة والقانون بأسيوط شعبة الشريعة الإسلامية: 392 درجة.

الشريعة والقانون بأسيوط شعبة الشريعة والقانون انتساب: 382 درجة.

اللغة العربية بأسيوط شعبة التاريخ والحضارة: 358 درجة.

اللغة العربية بأسيوط تخصص عام: 349 درجة.

التربية بنين شعبة التربية الخاصة: 347 درجة.

اللغة العربية تخصص عام : 343 درجة.

التربية بنين بأسيوط: 341 درجة.

أصول الدين والدعوة بأسيوط تخصص عام انتساب: 341 درجة.

اللغة العربية شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات: 338 درجة.

اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة: 332 درجة.

كليات للحاصلين على 50%

الشريعة والقانون شعبة الشريعة الإسلامية انتساب: 325 درجة.

أصول الدين والدعوة تخصص عام: 325 درجة.

معهد معاوني القضاة بكلية الشريعة والقانون بمصروفات: 325 درجة.

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بقلم حسن عبد النعيم