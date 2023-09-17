كشف الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عبر تصريحات صحفية، اليوم الأحد، عن نتيجة تنسيق الأزهر للعام الجامعي 2023، والتي تضمنت من بينها نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع كفر الشيخ علمي بنين، بينما تستقبل كلية الدراسات الإسلامية والعربية في مدينة دسوق الطلاب الناجحين بالثانوية الأزهرية للعام الأزهري الجاري.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع كفر الشيخ علمي بنين

وتقدم «الوطن» نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع كفر الشيخ علمي بنين، خلال التالي:

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين فرع دسوق كفر الشيخ

1- شعبة «اللغة العربية»، حيث تستقبل الطلاب الحاصلين على مجموع درجات انتساب 388 درجة، وانتظام 341 درجة لشعبة علمي.

2- شعبة «الشريعة الإسلامية»، حيث تستقبل الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 386 درجة انتساب، و328 درجة انتظام لشعبة علمي.

3- شعبة «أصول الدين»، حيث تستقبل الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 352 درجة انتساب، و342 درجة انتظام لشعبة علمي.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر كفر الشيخ بنين

بينما كشف مصدر مطلع، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر فرع كفر الشيخ بنين، أنه على الطلاب المرشحين من قبل مكتب التنسيق تنفيذ الخطوات التالية، للالتحاق بالكلية فرع كفر الشيخ:

- أن يقوم الطالب بتسديد مصروفات الكلية عبر فوري على كود خدمة بنحو 6500 جنيه.

- الدخول على الرابط التالي لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاق الخاص به.

https://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/Index

- توجه الطلاب لمقر الكلية لتقديم الملف الخاص بهم.