نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط أدبي بنين
كتب:
حسن عبد النعيم
06:19 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
نتيجة تنسيق الأزهر 2023
أعلن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط أدبي بنين، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية، لهذا العام والتي تتيح كلتين بفرع الجامعة للحاصلين على 50% في الثانوية الأزهرية.
نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط أدبي بنين
وجاءت نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط أدبي بنين كما يلي:
- الشريعة والقانون بنين بأسيوط شعبة الشريعة والقانون: 412 درجة.
- التربية بنين بأسيوط شعبة التربية الخاصة: 372 درجة.
- الشريعة والقانون شعبة الشريعة والقانون انتساب: 371 درجة.
- الشريعة والقانون شعبة الشريعة الإسلامية انتظام: 366 درجة.
- اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة انتظام : 363 درجة.
- الشريعة والقانون شعبة الشريعة الإسلامية انتساب: 344 درجة.
- معهد معاوني القضاة بكلية الشريعة والقانون انتظام بمصروفات: 341 درجة.
- اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة انتساب: 337 درجة.
- التربية بنين بأسيوط انتظام : 334 درجة.
- اللغة العربية تخصص عام انتساب: 322 درجة.
- أصول الدين والدعوة تخصص عام انتساب: 318 درجة.
- اللغة العربية شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات انتظام: 317 درجة.
كليات للحاصلين على مجموع 50%
- اللغة العربية تخصص عام انتظام: 315 درجة.
- أصول الدين والدعوة تخصص عام انتظام : 315 درجة.