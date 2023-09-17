أعلن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط أدبي بنين، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية، لهذا العام والتي تتيح كلتين بفرع الجامعة للحاصلين على 50% في الثانوية الأزهرية.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط أدبي بنين

وجاءت نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط أدبي بنين كما يلي:

- الشريعة والقانون بنين بأسيوط شعبة الشريعة والقانون: 412 درجة.

- التربية بنين بأسيوط شعبة التربية الخاصة: 372 درجة.

- الشريعة والقانون شعبة الشريعة والقانون انتساب: 371 درجة.

- الشريعة والقانون شعبة الشريعة الإسلامية انتظام: 366 درجة.

- اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة انتظام : 363 درجة.

- الشريعة والقانون شعبة الشريعة الإسلامية انتساب: 344 درجة.

- معهد معاوني القضاة بكلية الشريعة والقانون انتظام بمصروفات: 341 درجة.

- اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة انتساب: 337 درجة.

- التربية بنين بأسيوط انتظام : 334 درجة.

- اللغة العربية تخصص عام انتساب: 322 درجة.

- أصول الدين والدعوة تخصص عام انتساب: 318 درجة.

- اللغة العربية شعبة الوثائق والمكتبات والمعلومات انتظام: 317 درجة.

كليات للحاصلين على مجموع 50%

- اللغة العربية تخصص عام انتظام: 315 درجة.

- أصول الدين والدعوة تخصص عام انتظام : 315 درجة.