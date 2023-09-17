خبير اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي نوعية وجاءت في توقيت مناسب

قال الدكتور محمد الكيلاني خبير اقتصادي، إنّ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلنها أمس، في كلمته أثناء زيارة قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، نوعية وجاءت في توقيت مناسب جدا.

قرارات نوعية

أضاف الكيلاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد عبر تغطية خاصة على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ القرارات نوعية لأنها تتناغم مع الفئات المستهدفة وتسلط الضوء وتثير الجانب الإيجابي جدا في مستويات الدخول للأفراد فضلا عن أنها تعطي نوعا من التحفيز الكبير لبعض الفئات المستهدفة ومنها قطاع المزارعين وبعض النقابات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

توقيت مناسب

وتابع، أن التوقيت مناسب في ظل الازمات التي يمر العالم بها، وهناك حالة من التضخم العالمية نتيجة لارتفاع تكلفة الشحن، وهو ما يؤثر في مدخلات عناصر الإنتاج ومن ثم التكلفة على عناصر المنتج النهائي، وهنا يبرز دور الدولة من حيث تنفيذ بعض الإجراءات المالية التي تحقق بعض الأهداف المهمة مثل العدالة المهمة والشعور بتحسن الدخل ودعم الاوعية الإنتاجية وزيادة المشتريات المترتب على تحسن دخل المواطن.