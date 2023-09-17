«الجيزة» تعلن عن وظائف خالية بهيئة النظافة والتجميل.. إليك التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل التابعة لمحافظة الجيزة، عن حاجاتها لسائقين درجة أولى مهنية وعلى الراغبين التقدم للوظيفة بمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة إدارة الموارد البشرية قسم التعيينات.

وظائف محافظة الجيزة

وقالت محافظة الجيزة وفقاً لمنشور صادر عنها، إنه يجب على الراغبين في التقدم والالتحاق بالوظائف المطلوبة، والمتاحة التوجه والحضور إلى مقر الإدارة في المحافظة وذلك يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى 2 ظهرًا يومياً.