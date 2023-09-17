اعلن مكتب تنسيق كليات الأزهر الشريف نتيجة تنسيق القبول في الجامعات للشعبتين العلمية والأدبية، ويتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة نتيجة تنسيق الأزهر 2023 في الدقهلية أدبي.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 في الدقهلية أدبي

وحدد مكتب التنسيق نتيجة تنسيق الأزهر 2023 في الدقهلية أدبي والتي جاءت كالتالي:

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية شعبة الشريعة والقانون بجامعة الأزهر 377 درجة.

- الشريعة والقانون بتفهنا الاشراف دقهلية شعبة الشريعة الإسلاميه 377 درجة.

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية شعبة الشريعة والقانون 371 درجة.

- التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة الخدمة الاجتماعية 363 درجة.

- الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف دقهلية شعبة الشريعة الإسلاميه 346 درجة.

- التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة التعليم الأساسي 340 درجة.

- التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم 334 درجة.

- اللغة العربية المنصورة شعبة التاريخ والحضارة 334 درجة.

- التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية شعبة التربية الخاصة 330 52.38%.

- التربية بنين تفهنا الأشراف دقهلية تخصص عام 327 بنسبة 51.90%.

- اصول الدين والدعوة المنصورة تخصص عام 317 درجة بنسبة 50.32%.

- اللغة العربية المنصورة تخصص عام 316 بنسبة 50.16%.

- معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف بمصروفات 315 بنسبة 50%.