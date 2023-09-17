نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع سوهاج أدبي «بنات»، أعلن عنها مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، وتضمنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات فرع سوهاج، وذلك للطالبات الحاصلات على الثانوية الأزهرية هذا العام،

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نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع سوهاج أدبي بنات

وجاءت نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع سوهاج أدبي بنات، بحسب ما تم إعلانه من قبل الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد على النحو الآتي:

الدراسات الإسلامية والعربية بنات شعبة اللغة العربية

- شعبة «اللغة العربية»، تستقبل الطالبات الحاصلات على مجموع درجات انتظام 337 درجة.

- شعبة «الشريعة الإسلامية»، تستقبل الطالبات الحاصلات على مجموع درجات 343 درجة انتظام.

- شعبة «أصول الدين»، تستقبل الطالبات الحاصلات على مجموع درجات 344 درجة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية سوهاج

وأعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر فرع سوهاج بنات، أنه على الطالبات المرشحين من قبل مكتب التنسيق تنفيذ الخطوات الآتية:

- أن تقوم الطالبة بتسديد مصروفات الكلية.

- الدخول على هذا الرابط لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاق الخاص به.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر

وجاءت خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر، على النحو الآتي:

- تسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة مصر الرقمية.

ـ الضغط على أيقونة تنسيق الأزهر.

ـ اختيار الشعبة الدراسية.

- تسجيل بيانات الطالب كاملة.

- كتابة رقم جلوس الخاص بالطالب بالإضافة إلى الرقم السري.

- الضغط على كلمة استعلام.