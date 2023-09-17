أعلن الأزهر الشريف اليوم الأحد، نتيجة تنسيق الكليات الخاص بجامعات الأزهر في المحافظات، بشعبتيه العلمية والأدبية، ويتطلع الكثير من خريجي الثانوية العامة 2023 إلى معرفة نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع الدقهلية علمي.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع الدقهلية علمي

حدد الأزهر الشريف، نتيجة تنسيق الأزهر 2023 بجامعة الازهر بالدقهلية علمي، والتي جاءت لمختلف الكليات الأزهرية «تفهنا الأشراف، ميت غمر، المنصورة».

وجاءت نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع الدقهلية علمي كالآتي:

- الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية اللغة الإنجليزية ترجمة فورية انتظام 563 بنسبة 86.92%.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات انتظام 531 81.69%.

- الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية علم النفس انتظام 529 81.38%.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة قسم الشريعة والقانون انتظام 511، بنسبة 78.62%.

- التجارة بنات تفهنا الأشراف دقهلية تخصص عام انتظام 497 76.46%.

- الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية شعبة التربية انتظام 492 75.69%.

- الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية قسم الاجتماع انتظــام 486 درجة بنسبة 74.77%.

- الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية قسم الاجتماع انتساب 479 بنسبة 73.69%.

-الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية قسم رياض الأطفال انتظام 474 بنسبة 72.92%.

-الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية التاريخ انتظام 474 بنسبة 72.92%.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة قسم الشريعة والقانون 470 بنسبة 72.31%.

- التجارة بنات تفهنا الأشراف دقهلية تخصص عام 469 بنسبة 72.51%.

- الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف دقهلية التاريخ 466 بنسبة 71.69%

- الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة شعبة أصول الدين 445 بنسبة 68.46%

- الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة شعبة الشريعة الإسلامية 427 بنسبة 65.69%.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة شعبة أصول الدين 426 درجة بنسبة 65.54%.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة شعبة اللغة العربية 408 بنسبة 62.77%.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة شعبة الشريعة الإسلامية 395 بنسبة 60.77%.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة شعبة اللغة العربية 356 درجة بنسبة 54.77%.