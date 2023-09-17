عماد الدين حسين: قرارات الرئيس تساهم في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل

قال عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه كان متواجدًا في زيارة الرئيس السيسي لمحافظة بني سويف أمس السبت، وكان شاهدًا على المشهد العظيم لترحيب بالرئيس، وخلال الحوار الرئيس أكد على الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية، وشكر الشعب المصري على تحمل تلك الظروف.

وأوضح حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»: أن هناك أزمة اقتصادية في مصر ملموسة، وقرارات الرئيس السيسي تخفف جزءا من تلك الأزمة التي يمر بها المواطن بتوقيت غاية في الأهمية حيث دخول المدارس، لافتا إلى أنها تساهم في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم.

عماد حسين: الرئيس شكر الشعب أكثر من مرة

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالشكر أكثر من مرة للشعب المصري على تحمله الظروف الاقتصادية، معقبا: «الدولة المصرية بتقول لشعبها النهاردة: شكرا»، مشيرًا إلى أن مجموع القرارات التي صدرت عن الرئيس يستفيد منها ملايين المصريين من الفئات المختلفة.