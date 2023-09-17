«التضامن»: الدولة أنفقت 121 مليار جنيه على «تكافل وكرامة» خلال 7 سنوات

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن الدولة المصرية أنفقت منذ عام 2015 حتى نهاية عام 2022، قرابة 121 مليار جنيه على الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة، مشددا على أن هذا الرقم المصروف ضخم للغاية على الأسر الأولى بالرعاية.

الدولة ترفع كل عام المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية

أضاف «هاشم» خلال حوار ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة dmc، أن الدولة ترفع كل عام المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه خلال العام الحالي، تم رفع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية من 356 مليار جنيه إلى 529 مليار جنيه، بزيادة قدرها 48.8% وهذا لم يحدث على مدار التاريخ المصري.

مصر دولة تنموية رحيمة تعمل على ملفات التنمية

وتابع: «مصر دولة تنموية رحيمة تعمل على ملفات التنمية وفي نفس الوقت تنحاز للمواطن الأكثر احتياجا، وفي انحياز واضح من القيادة السياسة للفئات الأولى بالرعاية»، مفيدا بأن عدد اصحاب المعاشات وصل لـ11 مليون مواطن، ومع تقدم الرعاية الصحية متوقع ازدياد الأعداد.