مصرع شخصين غرقا بأحد شواطئ مرسى مطروح

لقي شخصين مصرعهما، غرقا بشاطئ المتاني 40 كيلو غرب مدينة مرسي مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى انتشال الجثتين وسحبهما من البحر، وإخراجهما إلى الشاطئ، ونقلها بالإسعاف إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا غرق شاطئ المتاني

استقبلت، مساء اليوم، مستشفى مطروح العام الضحيتين في حادث غرق شاطئ المتاني في النجيلة غرب مدينة مرسي مطروح، وننشر الأسماء والحالات وهما زينب إبراهيم مصطفي 35 سنة من شبرا الخيمة، وإسماعيل ‘براهيم الفولي 41 سنة من شبرا الخيمة.

وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة بمطروح، وايداعهما ثلاجة الموتى بالمستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

انتقلت مباحث قسم شرطة النجيلة، إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته وسؤال شهود العيان، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.