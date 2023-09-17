مقرر بالحوار الوطني: الدولة بذلت جهودا كبيرة لتطبيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني في فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان «دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار»، الذي يعقد في فيتنام خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري بحضور 60 دولة من البرلمانيين الشباب من جميع برلمانات العالم.

جهود التحول الرقمي

وأوضح «فتحي» في بيان له منذ قليل، أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لتطبيق وتحقيق عملية التحول الرقمي ضمن استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة، وبدأت مؤسسات الدولة في تنفيذ خطة التحول الرقمي بمختلف القطاعات والمجالات بشكل مكثف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن التحول الرقمي سمة الدول المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات المختلفة، ما يساهم في تطوير الخدمات والنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، مشددا على ضرورة تدريب الكوادر الشبابية على التحول الرقمي والابتكار، ما يساهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تدريب الشباب في مجال التحول الرقمي

وأكد النائب أحمد فتحي، أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية والتدريب للشباب في مجال التحول الرقمي لمواكبة التطورات المستمرة في مجال التكنولوجية، وتعزيز الابتكار، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في جميع المجالات.

وعلي هامش المؤتمر، التقى النائب أحمد فتحي مع رئيس الجمعية الوطنية لدولة ڤيتنام فونج دينه هوي، بمناسبة ذكرى مرور 60 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ڤيتنام.