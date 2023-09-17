إجراء مقابلات المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية بـ«فوه ومطوبس»

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف الإدارة المدرسية «وكيل ومدير مدرسة» لإدارتي فوه ومطوبس التعليمية، بمقر نقابة المُعلمين.

إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شّكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة، ونقابة المُعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية

ووجّه المحافظ، بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.