بدء استلام أوراق الطلاب المقبولين بكلية الإعلام جامعة المنوفية

تابعت الدكتورة ندية القاضي عميد كلية الإعلام جامعة المنوفية، إجراءات تقديم الطلاب الجدد المقبولين بالتنسيق بكلية الإعلام للعام الجامعي 2023-2024، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرا، رافقتها تهاني حافظ أبو شنب مدير عام الكلية.

بدء تقديم أوراق الطلاب الجدد بكلية الإعلام جامعة المنوفية

وبحسب بيان صحفي، قدمت عميد الكلية التهنئة للطلاب الجدد، مؤكدة حرص إدارة الكلية على الإعداد الجيد لاستقبالهم وتعريفهم بلائحة الكلية، وإجراء جولات استرشادية بمساعدة طلاب الاتحاد لتعريفهم بمدرجات ومعامل ومنشأت الكلية.

متابعة الكشف الطبي على الطلاب المقبولين بالكلية

وتابعت عميد كلية الإعلام جامعة المنوفية، إجراءات الكشف الطبي للطلاب المستجدين والذي يتم بالكلية ضمن الخطة التي وضعتها إدارة كلية الإعلام لتيسير العمل وتذليل أية عقبات تواجه الطلاب خلال إجراءات التقديم، بداية من الاستقبال وحتى توزيع الطلاب الجدد وتسليم الأوراق وإجراء الكشف الطبي.

وأكدت عميد الكلية، أن إدارة الكلية اتخذت أقصى درجات الاستعداد لسرعة وتسهيل الإجراءات على الطلاب الجدد بالإضافة إلى تجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور، مع توفير سبل الراحة للطلاب إلى جانب تواجد أعضاء اتحاد الطلاب بالكلية، ومشاركتهم في استقبال الطلاب الجدد وإرشادهم، بإشراف من إدارة رعاية الشباب ومشاركة إدارات الكلية المختلفة لحين انتهاء إجراءات التسجيل.

وكانت الكلية قد اعلنت عن أسماء الطلاب المقبولين، وكذلك أهم الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية على اللوحات الإرشادية، وعبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي، لإرشاد الطلاب وتلقي استفساراتهم حول إجراءات التقديم.