بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة أسوان

بدأت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، بتنظيم الكشف الطبي على الطلاب والطالبات الجدد القادمين من الثانوية العامة، والمقبولين في كليات الجامعة المختلفة.

وأكدت جامعة أسوان أن ترشيح الطلاب يتم من خلال كشوفات القبول من التنسيق المركزي، ومن ثم يخضعون للكشف الطبي بعد التحاقهم بالكليات.

أماكن مخصصة لإجراء الكشف الطبي داخل الجامعة

وأكدت الجامعة في بيان، أن هناك أماكن طبية مخصصة في مقار الكليات المختلفة بالحرم الجامعي بصحاري ومدينة أسوان الجديدة وأبو الريش والنفق، لتسهيل إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد.

من جانبه تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، عملية الكشف الطبي للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الصحية والإدارية المطلوبة في كل لجنة طبية.

وحددت الجامعة مواعيد توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد حتى يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، وفقًا للجدول المعتمد من الإدارة الطبية بالجامعة، وتم تحديد يوم ومكان لكل كلية وفقًا لمواقع جامعة أسوان المختلفة.

مواعيد الكشف الطبي في جامعة أسوان

- كلية التربية: يوم الأحد 17 سبتمبر بمقر الكلية.

- كلية التربية النوعية: يوم الاثنين 18 سبتمبر بمقر الكلية.

- كلية الألسن: يوم الثلاثاء 19 سبتمبر في أسوان الجديدة.

- كلية الآداب: يوم الأربعاء 20 سبتمبر في أسوان الجديدة.