«QR Code» للكتالوج وبرنامج العروض على كارنيه مهرجان الغردقة السينمائي

قررت إدارة مهرجان الغردقة الأول لسينما الشباب، وضع برنامج عروضه، وكتالوج الأفلام عبر مطبوع على كارنيهات حضور المهرجان، مساهمة من المهرجان في مبادرات الحفاظ على البيئة بمدينة السحر والجمال الغردقة.

وقال الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، إن حماية البيئة ودعم مبادرات الحفاظ عليها تعد من الأهداف الأساسية لمهرجان الغردقة السينمائي.

وأشار إلى تخصيص المهرجان لجائزة خضراء تمنحها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لافضل فيلم يعالج قضية تتعلق بالدفاع عن البيئة.

تقام الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، يقام المهرجان برعاية من وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.