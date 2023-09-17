موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. ينتظرها 16 مليون مواطن

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، حزمة من القرارات الاقتصادية المهمة والحاسمة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أثرت على المواطن المصري، وكان منها زيادة المعاشات، ليتسائل المواطنين عن موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات

ونص قرار الرئيس السيسي أمس المتعلق بزيادة المعاشات على الآتي: «زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة».

وحول موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات، أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب، فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

تكلفة زيادة الأجور والمعاشات على الدولة

وأفاد وزير المالية، بأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامين الأخيرين أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

نحو 16 مليون شخص يحصلون على المعاش

أوضحت وزارة المالية في بيان صادر عنها، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

ووصلت زيادة الفئات المالية الممنوحة لـ5 ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.