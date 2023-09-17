محمد حماقي يروج لحفله في الإسكندرية: جاهزين

روَّج الفنان محمد حماقي، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله المقرر إحياؤه آخر الشهر الحالي في الإسكندرية.

ونشر حماقي البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: جاهزين.

حفل حماقي في الإسكندرية

وأعلن حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن حفله الغنائي المقرر إحياؤه آخر الشهر الحالي في الإسكندرية لطالب الثانوية العامة.

ونشر حماقي البوستر الدعائي للحفل معلقا: خريجو الثانوية العامة في الإسكندرية، أراكم في 30 سبتمبر في أرينا الإسكندرية للاحتفال بإنجازكم التاريخي.

اغنية «إيه السعادة دي» لمحمد حماقي

وحقق الفنان محمد حماقي مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بأغنيته الجديدة «إيه السعادة دي»، التي طرحها منذ أسبوعين، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

وتقول كلمات الأغنية: «إيه السعادة دي.. أنتِ بالنسبة لي حبي الأبدي.. أنتِ ساكن جوه قلبي أنا وحدي.. أنت غالي عندي.. إيه ده اللي أنا فيه».