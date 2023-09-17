إشادات الجمهور بفيلم «أولاد حريم كريم» بعد إعلان عرضه في دول عربية

إشادات عديدة نالها الفنان مصطفى قمر من الجمهور، بفيلم أولاد حريم كريم، بعد إعلان عرضه في عدد من الدول العربية.

إشادات الجمهور بفيلم أولاد حريم كريم

وأعلن الفنان مصطفى قمر منذ ساعات، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عرض فيلم أولاد حريم كريم في عدد من الدول العربية قائلا: «بشرى لجمهوري الغالي في الإمارات والسعودية ولبنان والعراق، سنشاهد الفيلم سويا، ونغني ونحتفل بنجاحه لتنهال عليه تعليقات الجمهور».

وأشاد الجمهور بالفيلم، التي جاءت نعليقاتهم كالتالي: «فيلم جميل جدا مبروك ياقمر، الفيلم حلو كتير بصراحة، اتذكرت أيام زمان أما حضرت فيلم حريم كريم»، وعلق آخر: «الفيلم جامد اوي ولذيذ ومبهج وكله ضحك، بالتوفيق يا نجم وعايزين متغبش عننا ارجع كسر الدنيا»، وقال تعليق آخر: «الفيلم حلو جدا وخطير وفاق كل التوقعات».

فيلم أولاد حريم كريم

فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.