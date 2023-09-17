روسيا تعلن تدمير 3 مسيرات أوكرانية في منطقة موسكو وقبالة سواحل «القرم»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الأحد، تدمير أنظمة الدفاع الجوي، لـ3 مسيرات أوكرانية في منطقة موسكو، وقبالة سواحل «شبه جزيرة القرم»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أشار في وقت سابق عبر «تليجرام»، إلى إحباط هجوم بمسيرة أوكرانية على إيسترا بمنطقة موسكو، بدون وقوع أضرار أو ضحايا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إلى إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم وصفته بـ«الإرهابي» بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي «روسيا الاتحادية»، مضيفة في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي، أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة الساحل الغربي لـ«شبه جزيرة القرم» في حوالي الساعة 01.15 بتوقيت موسكو «01:15 فجرا بتوقيت القاهرة»

وأشارت الدفاع الروسية إلى إسقاط مسيرة في إيسترا بمنطقة موسكو في حوالي الساعة 01:45 بتوقيت موسكو «01:45 فجرا بتوقيت القاهرة».